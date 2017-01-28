Логотип для аттракционов виртуальной реальности

# 1 — $ 40

Нужен лого для аттракционов виртуальной реальности

Кто не знает что это посмотрите видео - https://www.youtube.com/watch?v=xjo0EpJW_0c

Название - "VR FUN"

Стиль - "техно" - никаких вензелей и т.д.

По цветам - предпочтений нет, но учитывайте что лого должен быть узнаваем

как в чб так и в монохроме (для нанесения гравировки на сувенирку и

т.д.)

Логотип должен состоять из надписи и фирменного знака

Обязательно - вектор.