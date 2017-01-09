Оформление логотипа, дизайн упаковки

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок169 просмотров

Добрый день! Необходимо:

1.выбрать стиль для логопипа ( логотип есть),

2.оформить  дизайн  надписи и описания продукта для нанесения на упаковку продукта (текст есть), упаковка тканевая.

8 лет назад
judani
Юлия 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$30
1 день
Заказ выполнен очень оперативно и профессионально с учётом всех пожеланий. Креативный подход. Надеюсь на сотрудничество с Тарасом в будующем. Рекомендую.
Юлия приятный и конкретный заказчик. все четко и лаконично. оплата своевременная. Рекомендую и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Cделать лого

    $10

    Еккатерина, я даю вам заказ по рекомендации  Ланы Грейс. Мне нужно уже созданный лого, попробовать в других цветах:белый, черный, золотой...   черный, бордовый, золотой... С удовольствием приму и ваши предложения по сочетанию цветов.   А потом сделать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип + обложка группы ВК + меню ВК

    Необходимо сделать оформление для группы ВК.   Создать логотип , создать обложку для группы ВК и меню для группы ВК.   Тематика проекта : женский тренинг.  Обучение навыку знакомства и соблазнения мужчин, прокачка уверенности в ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип для сайта

    $40

    Нужен логотип на выбор варианты, для фирмы по названию Сразу подготовить в трех форматах ЧБ лого для бумаги Цветной для сайта Фавайкон простой

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Придумать логотип для чата в Telegram

    $50

    Тема: чат для жителей и гостей острова Пхукет в Таиланде в мессенджере Telegram. Необходимо придумать концепцию и отрисовать логотип. Логотип должен вписываться в круг (т.е. квадратная картинка будет обрезана), см. скриншот. На ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Логотип для сайта

    $20

    Нужен логотип для дачного сайта. Нужно сделать яркий цветной логотип: яркие цвета, "мультяшность", дачная тематика и возможность использовать логотип в качестве фавиконки. Прошу указать стоимость и сроки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад