Нужен лого для аттракционов виртуальной реальности Кто не знает что это посмотрите видео - https://www.youtube.com/watch?v=xjo0EpJW_0c Название - "VR FUN" Стиль - "техно" - никаких вензелей и т.д. ...
Логотип
Доработать логотип для сайта uznaem.info
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