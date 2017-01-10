Доработать логотип

Есть 2 варианта логотипа, нужно из двух сделать 1.

За основу нужно взять вариант номер 1, и добавить не много агрессии со 2, поднять лапу, дорисовать уши, так же можно поднять хвост.

Пример прикреплен, могу так же скинуть исходник.

По поводу оплаты, вы делаете набросок, если меня все утраивает то высылаете исходник после моей оплаты.