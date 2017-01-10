Доработать логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок255 просмотров

Есть 2 варианта логотипа, нужно из двух сделать 1. 

За основу нужно взять вариант номер 1, и добавить не много агрессии со 2, поднять лапу, дорисовать уши, так же можно поднять хвост.

Пример прикреплен, могу так же скинуть исходник.

По поводу оплаты, вы делаете набросок, если меня все утраивает то высылаете исходник после моей оплаты.

8 лет назад
djeep
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AleksandrLazarev
Александр 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Заказ выполнен в срок!
Отличный заказчик задачу пояснил понятно, оплату провел без каких либо нареканий, крайне советую данного заказчика.

Заявки фрилансеров

AleksandrLazarev
Александр 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

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