нужно нарисовать заново логотип, по образу имеющегося. Креатив приветствуется, логотип нужен для сайта profilaktika.CLUB - название пишется именно так (с маленькой буквы, клуб - большими буквами). тематика - здоровый образ жизни, медицина, красота, семья, дети, ...
Логотип
Нужен логотип для новостного сайта.
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