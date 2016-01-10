Для сайта нужно сделать фавиконку и адаптивровать логотип: имеется квадратный логотип (черно-белый), нужно адаптировать его под прямоугольное место на сайте в двух вариантах: черный на белом и инвертированный. При этом, возможно, придется его несколько изменить, ...