Логотип свадебного агентства

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Закрыт39 заявок292 просмотра

Добрейшего дня! Всех с Новым Годом! Надеюсь, рабочая неделя началась и у фрилансеров)

Ищу исполнителя для создания логотипа свадебного агенства.  Подробный бриф и общее представление о визуальном образе имеются, так что задачка не шибко сложная.  

По ценам предлагайте. Будем выбирать)

8 лет назад
simbarus
Руслан 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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