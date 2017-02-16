Разработать логотип.

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Завершен24 заявки208 просмотров

Сделать логотип для международной ассоциации.

8 лет назад
MBVigo
52 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$15
3 дня
Работа понравилась. Креативный подход. Большое спасибо за терпение.
Замечательная заказчица, задача поставлена четко и понятно .Оплата своевременная . Рекомендую !

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад