Логотип

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок174 просмотра

Разработать логотип. Персонально для Антон Цховребов (MyXaLLIkO)

8 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$40
5 дней
Мы проводили конкурс, заказывали работы у 7 разных категорий дизайнеров, на протяжении 4-х месяцев вели проект. Но только работа Антона полностью была утверждена на соответствие стиля и ожиданию нашей аудитории, среди которой были проведены многочисленные опросы. Все предложенные варианты были высокого качества. Особенно радует, что еще можно найти таких высококлассных дизайнеров, которые ответственно подходят к выполнению поставленных задач.
Отлично поработали с Сергеем! Была чётко поставлена задача, всегда находился на связи и быстро отвечал на все вопросы по проекту. Ответственный заказчик, профессионал в своём деле. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад