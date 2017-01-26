Мы проводили конкурс, заказывали работы у 7 разных категорий дизайнеров, на протяжении 4-х месяцев вели проект. Но только работа Антона полностью была утверждена на соответствие стиля и ожиданию нашей аудитории, среди которой были проведены многочисленные опросы. Все предложенные варианты были высокого качества. Особенно радует, что еще можно найти таких высококлассных дизайнеров, которые ответственно подходят к выполнению поставленных задач.