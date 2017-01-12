Задание: создание логотипа Легендарные Рок-Хиты

Легендарные Рок-Хиты – это серия шоу-концертов, на которых в уникальной

аранжировке симфонического оркестра и сопровождении рок-группы, а также при

участии специальных гостей, исполняются самые известные композиции от классиков

мирового рока: Metallica, Nirvana, Queen, Deep Purple, AC/DC и других. Эти

шоу-концерты от других подобных отличает наличие вокальных номеров (песни

исполняют оперные и джазовые певцы) и акцент именно на шоу – выступление

оркестра перемежаются с небольшими сценками.

Подробности и фото: https://vk.com/rock_show_spb

Что должно быть на логотипе:

надпись «ЛегендарныеРок-Хиты»

Основные места размещения логотипа: билеты, наружная реклама, рекламные флаеры, сайт

1) Логотип должен быть узнаваемым и читаемым.

2) На логотипедолжен быть только текст. Гербы и другие графические дополнения не нужны.

3) Логотип должен трансформироваться – т.е. написание возможно как в одну, так

и в несколько строк (для разных рекламных материалов)

4) Сделать три варианта разных цветов – черный, белый, золотой.

5) Логотип может базироваться на основе логотипов групп, песни которых

исполняются на концертах: Kiss, Queen, Muse, Pink Floyd, The Beatles,Metallica, AC/DC

6) Логотип должен быть однотонным (допустим градиент)

Требования к потенциальному исполнителю:

1) Предоставить портфолио

2) Предоставить шаблон/набросок (в любом формате, хоть карандашный рисунок)

того, как он видит этот логотип

3) Логотип должен быть выполнен в векторном формате