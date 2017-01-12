Нужен логотип, сайт называется: издревле.рф сам сайт еще не запущен. Производство состаренной садовой мебели. Во вложении: - картинка, т.к. сказать текущий вариант, из него нужно взять "стружку" (слева она) ...
Создание логотипа
Задание: создание логотипа Легендарные Рок-Хиты
Легендарные Рок-Хиты – это серия шоу-концертов, на которых в уникальной
аранжировке симфонического оркестра и сопровождении рок-группы, а также при
участии специальных гостей, исполняются самые известные композиции от классиков
мирового рока: Metallica, Nirvana, Queen, Deep Purple, AC/DC и других. Эти
шоу-концерты от других подобных отличает наличие вокальных номеров (песни
исполняют оперные и джазовые певцы) и акцент именно на шоу – выступление
оркестра перемежаются с небольшими сценками.
Подробности и фото: https://vk.com/rock_show_spb
Что должно быть на логотипе:
надпись «ЛегендарныеРок-Хиты»
Основные места размещения логотипа: билеты, наружная реклама, рекламные флаеры, сайт
1) Логотип должен быть узнаваемым и читаемым.
2) На логотипедолжен быть только текст. Гербы и другие графические дополнения не нужны.
3) Логотип должен трансформироваться – т.е. написание возможно как в одну, так
и в несколько строк (для разных рекламных материалов)
4) Сделать три варианта разных цветов – черный, белый, золотой.
5) Логотип может базироваться на основе логотипов групп, песни которых
исполняются на концертах: Kiss, Queen, Muse, Pink Floyd, The Beatles,Metallica, AC/DC
6) Логотип должен быть однотонным (допустим градиент)
Требования к потенциальному исполнителю:
1) Предоставить портфолио
2) Предоставить шаблон/набросок (в любом формате, хоть карандашный рисунок)
того, как он видит этот логотип
3) Логотип должен быть выполнен в векторном формате
Заявки фрилансеров
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