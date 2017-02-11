В приложении файл главной страницы сайта от туда идеи и фирменный стиль цвета и оттенки нужно брать, чтобы лого сочитался. Но название будет другое - поменяли, и нужен соответственно логотип Можно либо также поставить ...
Логотип для оптовой компании
Добрый день, нужен логотип для оптовой компании. Сайта пока нет, решили начинать с логотипа, поэтому строгих критерий не будет. Почти полная свобода мысли и фантазии)
Краткое ТЗ: http://dropmefiles.com/Myjkb
Заявки принимаются до 25.01.2017 до 12:00 по Мск.
По всем вопросам с радостью отвечу в личке. Всем спасибо и удачи!
Победитель конкурса
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