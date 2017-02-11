# 1 — $ 60

Добрый день, нужен логотип для оптовой компании. Сайта пока нет, решили начинать с логотипа, поэтому строгих критерий не будет. Почти полная свобода мысли и фантазии)

Краткое ТЗ: http://dropmefiles.com/Myjkb

Заявки принимаются до 25.01.2017 до 12:00 по Мск.

По всем вопросам с радостью отвечу в личке. Всем спасибо и удачи!