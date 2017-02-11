Логотип для оптовой компании

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок1145 просмотров
#1$60

Добрый день, нужен логотип для оптовой компании. Сайта пока нет, решили начинать с логотипа, поэтому строгих критерий не будет. Почти полная свобода мысли и фантазии)

Краткое ТЗ: http://dropmefiles.com/Myjkb

Заявки принимаются до 25.01.2017 до 12:00 по Мск.

По всем вопросам с радостью отвечу в личке. Всем спасибо и удачи!

8 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
Хорошая работа, рекомендую!
Понравилось работать с Георгием. Все четко! Рекомендую, как дружелюбного и надежного заказчика. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1