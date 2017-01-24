Разработка логотипа для сайта

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Завершен30 заявок227 просмотров

Требуется качественный логотип c призывом к действию.

Тема - подарки. RostovGift

Указывайте стоимость и сроки.

Ссылка на портфолто обязательна.

8 лет назад
coinscity
Андрей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Ivanatalia
Наталья 
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Спасибо за оперативное выполнение заказа. Все быстро и четко. 5+
Андрей, спасибо, было приятно с Вами работать. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Заказчик на 5+

Заявки фрилансеров

Ivanatalia
Наталья 
44 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад