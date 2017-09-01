Vip-service логотип для сервисного центра по ремонту цифровой техники

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок296 просмотров

доброго времени суток, интересует логотип для сервисного центра по ремонту и обслуживанию цифровой техники. 

8 лет назад
vip-service
Эдуард 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 часов назад
8 лет назад
$50
5 дней
приятно сотрудничать, оперативно, со вкусом и профессионально!
От сотрудничества с Эдуардом остались исключительно положительные впечатления. Эдуард очень вежливый и порядочный заказчик. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Рада нашему сотрудничеству и с удовольствием выполню новые заказы. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
7 часов назад
8 лет назад
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