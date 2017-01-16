Требуется разработка логотипа для соляной пещеры. (Соляная пещера или комната - это место, где люди лечат ЛОР заболевания солью.)
Нужен логотипчик
Нужно разработать простой, яркий, привлекательный и "вкусный" дизайн логотипа.
Компания занимается плоттерной резкой виниловых плёнок.
Работать будем с тем дизайнером, который будет готов предоставить от 3 до 5 разных концепций.
Обязательное условие, чтобы логотип отлично смотрелся как на деловой
полиграфии(визитки, буклеты и пр.), так и на экранах мониторов
стационарных и мобильных устройств. Ну и само собой, он должен отлично
смотреться в ч\б варианте и подходить для контурной резки. Причем, как в
русском, так и в английском написании.
Рабочее название компании - "плоттер-центр", "плоттерцентр",
"plotter-center", "plottercenter". Наша основная рабочая идея, это
вписать логотип в название сайта. Если у вас будет более интересное
предложение - готовы его оценить и внедрить. Обязательно укажите
срок выполнения заказа.
Без указания конкретной стоимости (конкретной, Карл)) - не тратьте своё время.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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