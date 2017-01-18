Сделать заливку в логотипе

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок189 просмотров

Во вложении файл логотипа 940х200рх с заливкой орнамента(вышивка) до середины логотипа по высоте, нужно сделать такой же файл с 940х200рх и 940х160рх орнамент по всей высоте логотипа. Исходники логотипа есть.

8 лет назад
Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$2
1 день
Хочу сказать большое спасибо за профессионализм и интересную идею логотипа для сайта. Было очень приятно сотрудничать!
Все отлично! Рекомендую! Спасибо за терпение))

Заявки фрилансеров

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад