Логотип для женской поликлиники

Логотип для магазина аксессуаров с прицелом на открытие множества салонов. Вижу его так: Смартфон в шапочке, шарфе, со стеклом на экране, чтобы это было заметно (сделать с переливающимся светом), рядом стоит рюкзак и торчит кабель ...