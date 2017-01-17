Доработать логотип

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт19 заявок200 просмотров

Необходимо доработать логотип (дорисовать графический элемент, отображающий название и прописать этим же шрифтом надпись-название компании). Название +графич. элемент - это единый гармоничный логотип. Нужно, чтобы было просто, понятно, емко, стильно.Сфера деятельности компании: светодиодное оборудование и комплектующие к нему. 

8 лет назад
ksolskaya
Кристина 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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