Во вложении файл логотипа 940х200рх с заливкой орнамента(вышивка) до середины логотипа по высоте, нужно сделать такой же файл с 940х200рх и 940х160рх орнамент по всей высоте логотипа. Исходники логотипа есть.
Доработать логотип
Необходимо доработать логотип (дорисовать графический элемент, отображающий название и прописать этим же шрифтом надпись-название компании). Название +графич. элемент - это единый гармоничный логотип. Нужно, чтобы было просто, понятно, емко, стильно.Сфера деятельности компании: светодиодное оборудование и комплектующие к нему.
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