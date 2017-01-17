Необходимо создать логотип для женской поликлиники (консультации). Кабинет территориально находится в Германии, поэтому если и будут какие-либо надписи, то обязательно на латинице. Как такового названия у поликлиники (Frauenarztpraxis Altdorf) нет, но есть имя владельца ...
Название и логотип небольшой компании по производству мини-домов.
Брифинг на лучшее название и логотип.
Желательно в этом всем отобразить уют, близость к природе, комфорт, современность.
Т.е. минидом это не дом для тех у кого нет денег на большой дом.
Минидом - это дом для тех кому нужно немного пространства внутри, т.к. его бесконечно много снаружи.
Это хороший вариант для тех кто в выходные хочет выезжать на природу, при этом иметь место для комфортного ночлега.
Минидома интересны в плане дизайна, их не стыдно показать друзьям (по аналогии с миникупером - маленькая машинка, но дорогая и стильная).
Название должно быть звучным, запоминающимся, цепляющим (как тот же уже упомянутый Mini Cooper).
Т.е. стиль, комфорт, красота, лаконичность, близость к природе, чтобы цепляло.. :)
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