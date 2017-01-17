Название и логотип небольшой компании по производству мини-домов.

# 1 — $ 10

Брифинг на лучшее название и логотип.

Желательно в этом всем отобразить уют, близость к природе, комфорт, современность.

Т.е. минидом это не дом для тех у кого нет денег на большой дом.

Минидом - это дом для тех кому нужно немного пространства внутри, т.к. его бесконечно много снаружи.

Это хороший вариант для тех кто в выходные хочет выезжать на природу, при этом иметь место для комфортного ночлега.

Минидома интересны в плане дизайна, их не стыдно показать друзьям (по аналогии с миникупером - маленькая машинка, но дорогая и стильная).

Название должно быть звучным, запоминающимся, цепляющим (как тот же уже упомянутый Mini Cooper).

Т.е. стиль, комфорт, красота, лаконичность, близость к природе, чтобы цепляло.. :)