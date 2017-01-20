Требуется разработать логотип для сервиса аренды недвижимости, подобрать цветовое решение, шрифты, разработать дизайн типовой визитки и макета документации. Заявки рассматриваются в течение 1 недели, затем выбирается победитель. Исходные данные: ...
Создание логотипа для женского кабинета (консультации)
Необходимо создать логотип для женской поликлиники (консультации).
Кабинет территориально находится в Германии, поэтому если и будут какие-либо надписи, то обязательно на латинице. Как такового названия у поликлиники (Frauenarztpraxis Altdorf) нет, но есть имя владельца (Elena Slukhay).
Услуги: прием, осмотр женщин и беременных, лечение гинекологических заболеваний и молочной железы.
Логотип должен быть неординарным, современным, лаконичным, нести смысловую нагрузку, возможен минимализм. Можно (но не нужно :-) ) использовать инициалы "ES", "LSl". Логотип будет использоваться для визиток, полиграфии и бланков, должен хорошо читаться как в цвете, так и в монохроме, предпочитаемые (но совсем не обязательные) цвета: вишневый (бордовый) с комбинацией серого.
Лого должен быть простым, но интересным, с акцентом. Без излишних наворотов: крестов, змей, сердец, рук (ног) и т.п.
Ограничений нет, свободный полет фантазии.
20.01.2017
Спасибо за предоставленные варианты. Никого не хочу обидеть, но скажу честно - я ожидал большего. Одно из условий было без излишеств и оригинальность. На сегодняшний день ни один из вариантов меня не устроил. Как-то все довольно банально. Может будет ещё что-то интересное... Ещё раз спасибо за работы.
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