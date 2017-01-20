Создание логотипа для женского кабинета (консультации)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт37 заявок1039 просмотров
#1$50

Необходимо создать логотип для женской поликлиники (консультации).

Кабинет территориально находится в Германии, поэтому если и будут какие-либо надписи, то обязательно на латинице. Как такового названия у поликлиники (Frauenarztpraxis Altdorf) нет,  но есть имя владельца (Elena Slukhay).

Услуги: прием, осмотр женщин и беременных,  лечение гинекологических заболеваний и молочной железы. 

Логотип должен быть неординарным, современным,  лаконичным, нести смысловую нагрузку, возможен минимализм. Можно (но не нужно :-) ) использовать инициалы "ES", "LSl". Логотип будет использоваться для визиток, полиграфии и бланков,  должен хорошо читаться как в цвете, так и в монохроме, предпочитаемые (но совсем не обязательные) цвета: вишневый (бордовый) с комбинацией серого.

Лого должен быть простым, но интересным, с акцентом. Без излишних наворотов: крестов, змей, сердец, рук (ног) и т.п.

Ограничений нет, свободный полет фантазии.

20.01.2017 

Спасибо за предоставленные варианты. Никого не хочу обидеть, но скажу честно - я ожидал большего. Одно из условий было без излишеств и оригинальность. На сегодняшний день ни один из вариантов меня не устроил. Как-то все довольно банально. Может будет ещё  что-то интересное... Ещё раз спасибо за работы. 

8 лет назад
guest_14846104072119
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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