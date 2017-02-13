Доброго времени суток! Необходимо создать логотип для магазина по продаже комиссионной мототехники Discontmoto. (Сайт http://discontmoto.ru/) Нужно не дорого и со вкусом.
Водяной знак
Необходимо сделать пару вариантов водяного знака для фото товаров (полупрозрачный) для нового сайта Bronza-nza.ru.
1. Одну надпись по центру (~200px)
2. Несколько надписей наискосок (400х400 px)
Ваши предложения по цене и срокам?
Выбранный исполнитель
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