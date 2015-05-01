Требуется продвижение сайта www.hat-trick.club Необходимо увеличить посетителей с помощью соц сетей и интернета Оплата — по факту выполнения работы При ответе, указывайте стоимость, сроки и кратко - как вы это сделаете ...
Редирект
Имеется сайт на движке ShopCMS с хорошей историей у поисковиков. Создан новый сайт на Симпле, и ссылки страниц отличаются. Хотим получить максимальный результат после смены движка.
Новый new.boatparts.cc старый boatparts.com.ua
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