SEO оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок154 просмотра

Необходимо выполнить следующие пункты:

1. Настроить robot.txt.

2. Настроить перенаправление на основную страницу

3. Установить перенаправление на страницы-копии для переноса веса

4. Настроить сквозные ссылки с ключевыми словами на сайте

5. Закрыть от индексирования дублирующиеся ссылки на сайте

6. Уберать заголовки h1, h2, h3, h4 и т.д. из сквозных элементов

7. Скрыть от индексации ссылки вида «Подробнее» и «Читать полностью»

8. В заголовке Expires нужно указывать правильный срок

9. Удалить или отредактировать «битые» ссылки на сайте

10. Добавить позицию модуля над контентом и расположить в ней навигацию.

11. Закрыть от индексации лишние исходящие ссылки

Каждый пункт имеет четкое описание того, что нужно сделать, и на каких страницах.

10 лет назад
radddali
Дмитрий 
57 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$50
3 дня
С поставленной задачей справился на отлично и в срок. Бонусом ответил на кучу вопросов по продвижению. Постоянно на связи. Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик. Всем рекомендую

Заявки фрилансеров

leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поднять трафик

    $500

    Для новостного портала + соц сети. (тематика - образование, товары и услуги для школ). Аудитория Киев, Украина. Необходимо поднять трафик с 0 до 5 000 за 3.5 месяца. Показатели: Домен - 8 ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внутрення оптимизация сайта и исправление ошибок

    требуется оптимизировать сайт исправить ошибки и дубли типа http://tvoyturetskiy.ru/en/lessons/uroki-tureckogo-yazyka-po-skype и http://tvoyturetskiy.ru/lessons/uroki-tureckogo-yazyka-po-skype на данный момент люди заходящие с не русских апи адрессов видят страницы первого вида с добавкой en/ требуется убрать дубли ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение СЧ запроса

    $300

    Есть сайт около строительной тематики, есть новый продукт, запрос не сильно конкурентный, необходимо вывести сайт в ТОП и собирать органический трафик. Возможна работа по договору.

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • СЕО оптимизация

    $30

    Приглашаю специалиста по СЕО для тестирования и корректировки страницы для поднятия позиций в Яндексе. Проблема: страница по ключевым словам месяц назад была на первом месте, сейчас на 5-м месте. Проверить разметку тегов на странице и ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать Sitemap (opencart)

    $6

    Всем привет! Есть сайт на opencart. Заметили, что слетела карта сайта и Яндекс перестал её видеть, также Яндекс почему-то из индекса исключил около 700 страниц (меняли url страниц, но было это давно. Карта сайта ...

    Opencart
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен сео специалист для создания структуры сайта

    Планирую сделать сайт аналог этого prozhivem/точка/com/. Нужен сео специалист который соберет ключи по которым продвигается сайт, напишет подробное ТЗ для рерайтера, даст рекомендации по перелинковке итд. Сделать анализ ключей используемых в статьях (какой ключ сколько ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется продвижение сайта

    $400

    Здравствуйте. Требуется продвижение сайта климатической техники. Регион продвижения - Харьков, потому приоритет исполнителю с Харькова. Есть примерный список запросов, проводились работы по оптимизации. Кандидат будет выбран по краткому очерку работ, которые он ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад