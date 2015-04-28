Есть сайт, ошибок много, интересует стоимость работ. Нужно исправить ошибки, проверить уникальность текста.
Консультация по улучшению позиций сайта
Есть сайт http://www.st-kv.ru/
И есть сем. ядро, приложенное к проекту
Проблема в том, что проект не растет по приложенным запросам. Регион продвижения "Москва"
Нуждаюсь в конкретных указаниях о том, что нужно сделать, чтобы проект начал расти.
Есть проблемы во внутренней оптимизации - значит нужны указания, как сделать правильно.
Есть проблема с ссылками - аналогично.
В заявке, в первую очередь указывайте что, по Вашему мнению нуждается в исправлении. Ответы вроде: "мета теги" не канают. Если видите например дубли, то дайте пример. А как уже исравить эти дубли, и все остальное - в консультации.
Также, к заявке надо приложить цены, сроки и описание итоговой работы (что она из себя будет представлять)
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