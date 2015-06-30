Внутренняя оптимизация сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен33 заявки319 просмотров

Есть сайт, ошибок много, интересует стоимость работ. Нужно исправить ошибки, проверить уникальность текста.

10 лет назад
valypa
40 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
10 лет назад
$250
10 дней
Работала с Анатолием впервые, но не в последний раз. Работа выполнена раньше срока, рекомендую.
Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
10 лет назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)