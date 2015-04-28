Необходимо проанализировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт23 заявки189 просмотров

Требуется проанализировать сайт. Основная задача выяснить почему плохо индексируются страницы+найти лекарство как исправить данную ситуацию.

10 лет назад
vio193
Илья 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров