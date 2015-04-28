Здравствуйте. Требуется продвижение сайта климатической техники. Регион продвижения - Харьков, потому приоритет исполнителю с Харькова.

Есть примерный список запросов, проводились работы по оптимизации. Кандидат будет выбран по краткому очерку работ, которые он планирует сделать для продвижения.

В дальнейшем при успешном продвижении планируется постоянная работа с другими проектами.