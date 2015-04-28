Есть сайт, ошибок много, интересует стоимость работ. Нужно исправить ошибки, проверить уникальность текста.
Требуется продвижение сайта
Здравствуйте. Требуется продвижение сайта климатической техники. Регион продвижения - Харьков, потому приоритет исполнителю с Харькова.
Есть примерный список запросов, проводились работы по оптимизации. Кандидат будет выбран по краткому очерку работ, которые он планирует сделать для продвижения.
В дальнейшем при успешном продвижении планируется постоянная работа с другими проектами.
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