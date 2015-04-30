Сделать Sitemap (opencart)

$6
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Завершен2 заявки179 просмотров

Всем привет!

Есть сайт на opencart. Заметили, что слетела карта сайта и Яндекс перестал её видеть, также Яндекс почему-то из индекса исключил около 700 страниц (меняли url страниц, но было это давно. Карта сайта сейчас необновляемая).

Нужно обновить (сделать) карту сайта, которая бы сама периодически обновлялась (при изменениях на сайте), скормить её Яндексу (дам доступ Вебмастеру) и Гуглу и обновить ссылку на сайте (на сайте у нас было "Карта сайта" - сейчас при нажатии на эти слова вылезает сообщение, что Страница не найдена).

Все доступы дам.

Opencart
10 лет назад
micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$6
1 день
Работаю выполнена хорошо. С Олегом приятно вести дела. Рекомендую!
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VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад