Есть сайт, ошибок много, интересует стоимость работ. Нужно исправить ошибки, проверить уникальность текста.
Сделать Sitemap (opencart)
Всем привет!
Есть сайт на opencart. Заметили, что слетела карта сайта и Яндекс перестал её видеть, также Яндекс почему-то из индекса исключил около 700 страниц (меняли url страниц, но было это давно. Карта сайта сейчас необновляемая).
Нужно обновить (сделать) карту сайта, которая бы сама периодически обновлялась (при изменениях на сайте), скормить её Яндексу (дам доступ Вебмастеру) и Гуглу и обновить ссылку на сайте (на сайте у нас было "Карта сайта" - сейчас при нажатии на эти слова вылезает сообщение, что Страница не найдена).
Все доступы дам.
Выбранный исполнитель
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