Нужен сео специалист для создания структуры сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок185 просмотров

Планирую сделать сайт аналог этого prozhivem/точка/com/. Нужен сео специалист который соберет ключи по которым продвигается сайт, напишет подробное ТЗ для рерайтера, даст рекомендации по перелинковке итд. Сделать анализ ключей используемых в статьях (какой ключ сколько раз повторяется, в каком вхождении, через какое количество знаков итд).

Напишите примерную стоимость работы.

10 лет назад
ivan481248
Иван 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров