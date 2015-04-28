Нужен сео специалист для создания структуры сайта

Планирую сделать сайт аналог этого prozhivem/точка/com/. Нужен сео специалист который соберет ключи по которым продвигается сайт, напишет подробное ТЗ для рерайтера, даст рекомендации по перелинковке итд. Сделать анализ ключей используемых в статьях (какой ключ сколько раз повторяется, в каком вхождении, через какое количество знаков итд).

Напишите примерную стоимость работы.