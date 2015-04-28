СЕО оптимизация

Приглашаю специалиста по СЕО для тестирования и корректировки страницы для поднятия позиций в Яндексе. Проблема: страница по ключевым словам месяц назад была на первом месте, сейчас на 5-м месте. Проверить разметку тегов на странице и правильность упаковки самого сайта. На сайте ведутся работы по переноске старой информации на новый шаблон Джумла. Ключевые слова: напольные кондиционеры без воздуховода и мобильные кондиционеры без воздуховода. Код страницы в приложении. Страница: http://kibor.ru/mobil-conditioner Нужны рекомендации по странице и по сайту, что надо изменить для повышения позиций по ключевым в Яндексе.