Для сайта нужно подобрать качественное семантическое ядро. От вас цены и сроки обязательно.
Внутрення оптимизация сайта и исправление ошибок
требуется оптимизировать сайт исправить ошибки и дубли типа http://tvoyturetskiy.ru/en/lessons/uroki-tureckogo-yazyka-po-skype и http://tvoyturetskiy.ru/lessons/uroki-tureckogo-yazyka-po-skype
на данный момент люди заходящие с не русских апи адрессов видят страницы первого вида с добавкой en/
требуется убрать дубли так далее, оптимизировать и устранить ошибки для провдижения в гугл и яндекс
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