Внутрення оптимизация сайта и исправление ошибок

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Завершен2 заявки124 просмотра

требуется оптимизировать сайт исправить ошибки и дубли типа http://tvoyturetskiy.ru/en/lessons/uroki-tureckogo-yazyka-po-skype и http://tvoyturetskiy.ru/lessons/uroki-tureckogo-yazyka-po-skype

на данный момент люди заходящие с не русских апи адрессов видят страницы первого вида с добавкой en/

требуется убрать дубли так далее, оптимизировать и устранить ошибки для провдижения в гугл и яндекс

10 лет назад
gelani
Глеб 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$50
3 дня
Большое спасибо за помощь в оптимизации сайта, все сделано в срок - именно то что хотел- сделано. Рекомендую.
Прекрасный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

leks1107
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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