Требуется продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок190 просмотров

Требуется продвижение сайта www.hat-trick.club

Необходимо увеличить посетителей с помощью соц сетей и интернета

Оплата — по факту выполнения работы

При ответе, указывайте стоимость, сроки и кратко - как вы это сделаете

Основной критерий — СТОИМОСТЬ

10 лет назад
HATTRICK
Юрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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