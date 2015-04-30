Продвижение канала на Youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка160 просмотров

Требуется специалист для продвижения канала Youtube. Канал уже есть и наполнен. Необходима Ваша оценка текущей ситуации и составления плана оптимизации. В заявках прошу указывать опыт работы, цену за работу и ссылки на каналы, которые вы продвигали.

10 лет назад
TatyanaIgnatieva
Татьяна 
50 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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