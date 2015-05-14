TatyanaIgnatieva

Татьяна TatyanaIgnatieva

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статьи по тематике ИП в РФ

    Для наполнения контентом сайтов о работе ИП (индивидуальных предпринимателей) ищем автора, который хорошо знает данную тему или чувствует в себе силы в ней разобраться и создавать качественный рерайт. Работа по техзаданиям. Требования: ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оценка контента: разовое сотрудничество

    Для сайтов об индивидуальном предпринимательстве в РФ ищем эксперта. Обязанности: - анализ контента, размещенного на сайте (включая видео); - ответы на вопросы пользователей; - работа по улучшению сайта (дополнение таблицами, схемами, ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение канала на Youtube

    Требуется специалист для продвижения канала Youtube. Канал уже есть и наполнен. Необходима Ваша оценка текущей ситуации и составления плана оптимизации. В заявках прошу указывать опыт работы, цену за работу и ссылки на каналы, которые вы ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи об оформлении документов для выезда за границу

    Требуется автор для написания статей об оформлении документов для выезда за границу. Обязательно иметь опыт работы с данными темами или готовность в них разобраться; а также уметь создавать качественный контент, адекватно и логично излагать ...

    Написание статей
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад