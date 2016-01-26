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Виктор
V-mastery
V-mastery
33 года
Украина
/
Киев
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Ян
cherboats
56 лет
Украина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
$10
10 баллов
8 лет назад
Редирект (новый движок)
Работа выполнена согласно поставленной задачи. Рекомендую,
Быстрая связь, хорошая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
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Отзывы заказчиков
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