Тз Астериск колл-центр 10 человек.

Интеграция Астериск с CRM системой (самописной).

Основной функционал, который должен присутствовать.

Набор исходящих номеров, с распознованием различных форм записи номера,например, начиная номер с 7, +7, 8 и т.д.

Набор в режими Автоколл и предиктивный набор. Важно чтобы можно было делать автодозвон до 5 номеров одновременно и распределять отвеченные номера на свободных операторов.

Набор номеров по очередям, выбор очередей набора, распределении очередей между операторами

Оперативно менять настройки телефонии: Важно легко менять номера исходящих вызовов (логин, пароль на оборудовании, домен оператора) в несколько кликов.

Запись разговоров на сервер, связь записей с карточкой в crm в виде ссылки на сервере.

Дополнительный функционал: создание карточек входящих вызовов в crm.