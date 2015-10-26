Настройка Sphinx

Здравствуйте.

Нужен человек, который разбирается в установке и настройке Sphinx.

Есть проект средней сложности "Портал поиска работы".

Поиск через Sphinx будет происходить через 2 основные таблицы, это вакансии и резюме.

Поля по которым нужно будет искать это: название вакансии/резюме, описание вакансии/резюме, город, занятость и еще несколько полей.

Нужно помочь правильно создать структуру базы данных MySql и настроить Sphinx на поиск через php.