Настройка Sphinx

Необходимо добавить дополнительный функцию в форму ввода/вывода WebMoney на сайте сервиса http://Money73.ru/ [b]Задача:[/b] В формах на http://Money73.ru/ - "Вывод WebMoney на карту/счёт" и "Пополнить WebMoney" необходимо добавить поле "Промо код". В админ панели администратора нужно сделать возможность создания промо кодов с определённой скидкой ...
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Здравствуйте.
Нужен человек, который разбирается в установке и настройке Sphinx.
Есть проект средней сложности "Портал поиска работы".
Поиск через Sphinx будет происходить через 2 основные таблицы, это вакансии и резюме.
Поля по которым нужно будет искать это: название вакансии/резюме, описание вакансии/резюме, город, занятость и еще несколько полей.
Нужно помочь правильно создать структуру базы данных MySql и настроить Sphinx на поиск через php.
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