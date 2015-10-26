Написать модуль для 1С-Битрикс

Веб-программированиеЗавершен1 заявка112 просмотров
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Добрый день. Необходимо оперативно написать модуль отправки писем через сторонний SMTP сервер. К сожалению, Битрикс умеет отправлять только через сервер (mail). А необходимо направлять письме через SMTP минуя сервер, т.к. IP адрес сервера часто попадает в бан из-за спама на сервере. 

8 лет назад
WMDrakon
35 летРоссия
17 лет в сервисе
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10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
markus-shmidt
Шмидт 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
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