Корректное отображение ссылки url

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки120 просмотров
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Сайт deyneko.tv (Drupal)

необходимо реализовать корректное отображение ссылки, для примера и наглядности карта url  https://mm.tt/578496578?t=1osKrQhnlK

пример на разделе БЕСПЛАТНОЕ:

http://deyneko.tv/besplatnoe/ 

выбираем "Привлечение денег по-женски"

ссылка получается http://deyneko.tv/besplatnoe/privlechenie-deneg-po-zhenski

выбираем урок, ссылка получается

http://deyneko.tv/besplatnoe/zanyatie-1-osnovnaya-prichina-otsutstviya-deneg

необходимо сделать что бы отображение было -

http://deyneko.tv/besplatnoe/privlechenie-deneg-po-zhenski/zanyatie-1-osnovnaya-prichina-otsutstviya-deneg

аналогично раздел СИСТЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРО АВТОРА, ВИДЕОКУРСЫ

предлагайте стоимость и сроки (нет стоимости - нет разговора)

владение Drupal обязательно

8 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад