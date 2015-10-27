Каталог товаров для cms Drupal

Веб-программированиеЗавершен5 заявок108 просмотров
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Сайт на cms Drupal

Необходимо реализовать каталог товаров.

Сроки относительно короткие, но примеры и наработки уже есть в сети.

Своевременная оплата исполнителю гарантирована!

Drupal
8 лет назад
banderoz
Максим 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dotter90
Дмитрий 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$40
2 дня
Всегда радуют адекватные люди, готовые четко и грамотно выполнить поставленную задачу! Сотрудничеством довольны, рекомендуем 100%!
Проработанный макет, хорошее тз, быстрые ответы на уточняющие вопросы, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее сотрудничество