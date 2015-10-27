Каталог товаров для cms Drupal

Здравствуйте! Есть база данных на mysql, есть в ней таблица cat в ней есть meta,key,name - мне необходимо добавить сюда в строчку "name" данные к существующим из файла txt.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на cms Drupal
Необходимо реализовать каталог товаров.
Сроки относительно короткие, но примеры и наработки уже есть в сети.
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