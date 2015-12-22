Требуется сделать доработки по сайту.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки169 просмотров
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Требуется сделать доработки по самописному  сайту www.grafini.by.  Доработать, создать доп. рубрики, сделать мобильную версию сайта, улучшить админку.

8 лет назад
donast02
50 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$170
5 дней
Осман, спасибо за работу. Все сделано качественно и хорошо. Рекомендуем.
Доволен сотрудничеством на все 100%.
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