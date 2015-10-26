Внести данные из файла txt на php в существующую таблицу mysql

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Здравствуйте! Есть база данных на mysql, есть в ней таблица cat в ней есть meta,key,name - мне необходимо добавить сюда в строчку "name" данные к существующим из файла txt.

PHPMySQL
8 лет назад
act-reg
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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