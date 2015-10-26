Реализовать выбор города на сайте, перенести сайт в нужную директорию

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки149 просмотров
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1  Реализовать выбор города на сайте  подпапками ( город - своя папка для контента), определение местоположения, сохранение выбранного города в памяти браузера

2 Перенести сайт в нужную директорию 

8 лет назад
AnastaciaSm
Анастасия 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
muxamop2015
Юрий 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Взял работу, начал, пропал, появился написал что все сделает и больше не слова. В личку на почту не отвечает. Срок заявки 3 дня, прошло 17 дней, сколько еще ждать? За период пока висит мой заказ им было выполнено 6 работ!!! Плохо то, что заказы берет на маленькую сумму, а арбитраж стоит 7$, в итоге больше пол месяца в никуда и деньги пропали =( Хотите того же - заказывайте.
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