Реализовать выбор города на сайте, перенести сайт в нужную директорию

Взял работу, начал, пропал, появился написал что все сделает и больше не слова. В личку на почту не отвечает. Срок заявки 3 дня, прошло 17 дней, сколько еще ждать? За период пока висит мой заказ им было выполнено 6 работ!!! Плохо то, что заказы берет на маленькую сумму, а арбитраж стоит 7$, в итоге больше пол месяца в никуда и деньги пропали =( Хотите того же - заказывайте.