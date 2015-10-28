Доработать плагин Wordpress

Есть реферальная ссылка типа: MSQ&EndAirp1Code=HKG&Date1=20-01-2016&StartAirp2Code=HKG&EndAirp2Code=OSL&Date2=27-01-2016&ad Надо постоянно менять 4 составляющие, а именно: MSQ - HKG - 20-01-2016 - HKG - OSL - 27-01-2016 Необходимо создать настраиваемую форму, чтоб мы в 1 поле помещали "материнскую" (главную) ссылку и указывали ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Плагин:
https://ru.wordpress.org/plugins/soccer-info/
Возможность создавать отдельные страницы для команд
Возможность создавать отдельные страницы для игроков
Возможность создавать отдельные страницы для чемпионатов
Возможность создавать отдельные страницы для матчей
Пример реализации http://terrikon.com/football/ukraine/championship/table
Пожалуйста указывайте срок и цену в ответах.
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