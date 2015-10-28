Доработать плагин Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Плагин:

https://ru.wordpress.org/plugins/soccer-info/

Возможность создавать отдельные страницы для команд

Возможность создавать отдельные страницы для игроков

Возможность создавать отдельные страницы для чемпионатов

Возможность создавать отдельные страницы для матчей

Пример реализации http://terrikon.com/football/ukraine/championship/table

Пожалуйста указывайте срок и цену в ответах.

WordPress
8 лет назад
georgm
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад