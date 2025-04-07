Треба відновити пароль з мого сайта та прибрати спам який йде на пошту

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Закрыт2 заявки5 просмотров

Привіт

Треба відновити пароль з мого сайта, він написаний на джумла. Мої спроби не вдалі, бо я не програмер. Пароль був втрачен ранійше, зараз хочу знову зайнятися сайтом.

та прибрати спам який йде на пошту

https://gyazo.com/5235418fa53c4f36d564e63765069e09

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16 дней назад
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