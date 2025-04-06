Требуется настроить сертификат SSL cloudfare на сервере

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Требуется настроить сертификат SSL cloudfare на сервере.

Сейчас при разных настройках в кабинете cloudfare выдает ошибки:

HTTP ERROR 525 либо

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at mysite.com Port 80

Нужен человек, кто хорошо разбирается в Linux Ubuntu, сможет найти ошибку и починить.

Или предложить свой вариант настроек конфига для корректной работы сайта.

CloudflareLinuxUbuntuНастройка серверовУстранение ошибок
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