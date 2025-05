Требуется настроить сертификат SSL cloudfare на сервере.

Сейчас при разных настройках в кабинете cloudfare выдает ошибки:

HTTP ERROR 525 либо

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at mysite.com Port 80

Нужен человек, кто хорошо разбирается в Linux Ubuntu, сможет найти ошибку и починить.

Или предложить свой вариант настроек конфига для корректной работы сайта.