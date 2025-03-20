Анализа просадок MSSQL на Windows Server

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Здравствуйте

Нужен DevOps на проект (или просто человек с опытом администрирования MSSQL и Windows Server) 

Текущая задача - провести анализ производительности системы.

Проблема: операция в Telegram-боте может идти 15–60 секунд — хотим понять, почему так нестабильно.

Что нужно:
— Проверить настройки SQL Server и сервера
— Установить простой мониторинг (CPU, долгие запросы и т.п.)
— Найти и пофиксить хотя бы одну явную причину (желательно)
— Дать краткий план по улучшениям

Бюджет: 5 000₽
Срок: 1–2 дня
Объём — в рамках бюджета: ожидаю, что Вы скажете, что именно сделать и как лучше подойти. Это первая задача, дальше возможна постоянная работа по поддержке.

Windows ServerОптимизация производительности
месяц назад
Павел
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

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