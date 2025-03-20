Здравствуйте

Нужен DevOps на проект (или просто человек с опытом администрирования MSSQL и Windows Server)

Текущая задача - провести анализ производительности системы.

Проблема: операция в Telegram-боте может идти 15–60 секунд — хотим понять, почему так нестабильно.

Что нужно:

— Проверить настройки SQL Server и сервера

— Установить простой мониторинг (CPU, долгие запросы и т.п.)

— Найти и пофиксить хотя бы одну явную причину (желательно)

— Дать краткий план по улучшениям

Бюджет: 5 000₽

Срок: 1–2 дня

Объём — в рамках бюджета: ожидаю, что Вы скажете, что именно сделать и как лучше подойти. Это первая задача, дальше возможна постоянная работа по поддержке.