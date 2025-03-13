API сервер

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки17 просмотров

Требуется настроить API сервер. Сервер активирует лицензии но не передает обновления. Сервер лицензий создан на LicenseBox

Интеграция API
2 месяца назад
baks111
Сергей 
48 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

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2 месяца назад