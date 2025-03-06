Требуется разработать контейнеризированное решение для развертывания ERPNext с использованием Dokploy. Проект включает автоматизацию развертывания, управление версиями, настройку резервного копирования и восстановление данных. Необходима оптимизация архитектуры контейнеров, использование Docker и CI/CD для управления процессами. Ожидается готовая конфигурация с документацией по установке и обновлению.
Настройка почты на BrainyCP
Установлен BrainyCP. После массовой установки сервисов "Exim+Dovecot+Mailclients" OpenDKIM, OpenDMARC, Антиспам, Антивирус вроде как установлены но незапущены. В саму почту так же не зайти - Неудачное соединение с IMAP сервером.
Еще необходимо подружить почту с битрикс24 через IMAP+SMTP.
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