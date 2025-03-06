Настройка почты на BrainyCP

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Закрыт4 заявки12 просмотров

Установлен BrainyCP. После массовой установки сервисов "Exim+Dovecot+Mailclients" OpenDKIM, OpenDMARC, Антиспам, Антивирус вроде как установлены но незапущены. В саму почту так же не зайти - Неудачное соединение с IMAP сервером.

Еще необходимо подружить почту с битрикс24 через IMAP+SMTP.

LinuxSMTPНастройка почты
2 месяца назад
alzus
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