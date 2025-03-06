Разработать админ-панель на vue или react

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок35 просмотров

Необходимо разработать админ-панель с использованием ant design. Просьба откликаться исполнителям только с опытом и частникам. Со студямими и т.д. не готовы работать

ReactVue.js
2 месяца назад
alfateam_kz
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