Консультация по анонимности в сети

Требуется ментор по React Native для помощи в разработке простого мобильного приложения на две платформы. Необходимы советы по функциям, библиотекам, а также помощь в публикации. Ожидается опытный разработчик, способный дать рекомендации по улучшению кода и отрефакторить его при необходимости.