Мне от вас нужна устная консультация.

У меня есть проблема с запуском докера (sudo docker compose up -d) после того как я установил SSL сертификат Lets Ecnrypt.

Судя по всему проблема в портах.

При попытке выполнить sudo docker compose up -d докер выдает ошибку

Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint wordpress (): failed to bind host port for 0.0.0.0:443:172.18.0.2:443/tcp: address already in use.

Мой файл docker-compose.ysl выглядит следующим образом:

services:

wordpress:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile

container_name: wordpress

restart: always

ports:

- 80:80

environment:

WORDPRESS_DB_HOST: "127.0.0.1"

WORDPRESS_DB_USER: xlx

WORDPRESS_DB_PASSWORD: "11111111"

WORDPRESS_DB_NAME: wordpress

volumes:

- ./wordpress:/var/www/wordpress

- ./images_wo_bg:/var/www/parser/data/images_wo_bg

- mysql_data:/var/lib/mysql

volumes:

mysql_data:

Как исправить ошибку?