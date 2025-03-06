Требуется настроить хостинг и привязать домен, а также установить сайт на движке WordPress. Необходимо подключить SSL-сертификат для обеспечения безопасности. Важно выполнить все этапы настройки качественно и в срок.
Помочь с настройкой ssl с docker
Мне от вас нужна устная консультация.
У меня есть проблема с запуском докера (sudo docker compose up -d) после того как я установил SSL сертификат Lets Ecnrypt.
Судя по всему проблема в портах.
При попытке выполнить sudo docker compose up -d докер выдает ошибку
Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint wordpress (): failed to bind host port for 0.0.0.0:443:172.18.0.2:443/tcp: address already in use.
Мой файл docker-compose.ysl выглядит следующим образом:
services:
wordpress:
build:
context: .
dockerfile: Dockerfile
container_name: wordpress
restart: always
ports:
- 80:80
environment:
WORDPRESS_DB_HOST: "127.0.0.1"
WORDPRESS_DB_USER: xlx
WORDPRESS_DB_PASSWORD: "11111111"
WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
volumes:
- ./wordpress:/var/www/wordpress
- ./images_wo_bg:/var/www/parser/data/images_wo_bg
- mysql_data:/var/lib/mysql
volumes:
mysql_data:
Как исправить ошибку?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Системное администрирование6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется помощь в настройке почты на BrainyCP. Необходимо запустить сервисы Exim, Dovecot и решить проблему с подключением к IMAP серверу. Также требуется интеграция почты с Битрикс24 через IMAP и SMTP. Задача включает диагностику и исправление текущих ошибок.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт23 дня назад
Требуется разработать контейнеризированное решение для развертывания ERPNext с использованием Dokploy. Проект включает автоматизацию развертывания, управление версиями, настройку резервного копирования и восстановление данных. Необходима оптимизация архитектуры контейнеров, использование Docker и CI/CD для управления процессами. Ожидается готовая конфигурация с документацией по установке и обновлению.Закрыт24 дня назад
- $1000
Необходимо разработать админ-панель с использованием библиотек Vue или React и Ant Design. Ищем исполнителей с опытом. Работы с новыми исполнителями не рассматриваются.Закрыт2 месяца назад
Требуется перенести 3 домена корпоративной почты с Mail.ru на бесплатный почтовый сервер. Настроить почтовые записи (MX, SPF, DKIM, DMARC) для доменов, обеспечить стабильную работу почты. Перенос старых писем не обязателен, но приветствуется. Необходимо провести тестирование работы почты после переноса. Доступы к доменам имеются, сроки обсуждаются.Системное администрирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $50
Необхідно налаштувати сервер для роботи двох баз BAS-бухгалтерії з одночасним доступом для трьох користувачів. Завдання включає планування комплектуючих, перенесення даних, налаштування резервного копіювання та організацію гнучкого доступу до інформації на жорстких дисках.Закрыт2 месяца назад
Необходимо настроить VPN на VPS сервере с CMS n8n для перенаправления трафика ChatGPT через OpenVPN. Задачи включают настройку VPN, маршрутизацию трафика только для ChatGPT и предоставление пошаговых инструкций заказчику. Поддержка работы остального трафика без VPN.Системное администрирование5 заявокЗакрытмесяц назад
Ищется опытный специалист по информационной безопасности для консультации по обеспечению полной анонимности в сети. Проект связан с разработкой продукта в серой зоне. Ожидаются рекомендации и решения для защиты конфиденциальности.Системное администрирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется настройка трех VPN на VPS, включая дабл VPN через Tor и стандартные VPN. Нужно подготовить быстроразворачиваемые контейнеры с инструкцией для установки. Ожидается, что процесс включает установку OS, Docker, настройку домена и запуск контейнера. Все VPS будут предоставлены заказчиком.Системное администрирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходима настройка Facebook Pixel с 3-4 событиями, а также интеграция Google Tag Manager с Google Ads и Google Analytics. Требуется проверка настроек и событий в Google Analytics для корректной работы.Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад